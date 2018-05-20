قالت الفنانة مي عز الدين، إن دورها في مسلسلها الجديد «رسايل»، محبب لها للغاية، مشيرة إلى إعجابها وتعلقها الشديد بالدور منذ قراءته للمرة الأولى قبل 3 أعوام.

وأضافت «عز الدين»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، صباح الأحد، أن سبب تأخر المسلسل منذ ذلك الحين، يعود لرؤيتها بعدم مناسبته للتوقيت، متابعة: «قرأت ورق "رسايل"، منذ 3 سنوات، وبعدها كل مرة أرى أن الوقت غير مناسب للمسلسل، ولكن لا أدري لماذا شعرت هذه المرة أنه حان موعده».

وأوضحت أن المسلسل ليس عملًا كوميديًا أو رومانسيًا ولكنه خليط من أشكال مختلفة، مشيرة إلى تمسكها بتنفيذ المسلسل نظرًا لتقديمه فكرة مختلفة، وتجسيدها دورًا لم تقدمه من قبل.

وتابعت: «أشعر أن فكرته مختلفة وليست معتادة في السوق، وأشعر أنه سيعجب الجمهور».