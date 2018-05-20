وحدة التحكم الجديدة في الـ«إكس بوكس» تتيح للمعاقين ممارسة الألعاب

تطور شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة «مايكروسوفت» وحدة تحكم جديدة لجهاز الألعاب «إكس بوكس» تتيح للمعاقين العودة لممارسة ألعاب الفيديو.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن وحدة التحكم الجديدة ستطرح في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي بسعر 99.99 دولار، وهي مصممة لمساعدة اللاعبين من كل الأشكال والأحجام والقدرات في ممارسة الألعاب سواء كانت من خلال جهاز «إكس بوكس وان» أو كمبيوتر شخصي يعمل بنظام التشغيل «ويندوز 10».

وتحتوي وحدة التحكم على مجموعة من المنافذ، التي تتيح للاعبين توصيل المفاتيح والأزرار والأنابيب ذات الحساسية للضغط وغيرها من الوسائل، التي تتيح للمستخدم التحكم في أي وظيفة يمكن لجهاز التحكم القياسي أداءها.

من ناحيته أخرى، قال فيل سبنسر رئيس قطاع «إكس بوكس» في «مايكروسوفت» في مقابلة إعلامية: «لدينا حوالي ملياري شخص يمارسون ألعاب الكمبيوتر على كوكب الأرض، ومن منظور الصناعة، عندما تبدأ التعامل مع هذا النوع من العمل المؤثر، في ضوء القاعدة الكبيرة من الناس الذين يتفاعلون مع هذا النوع من الفن، أعتقد أنه سيكون علينا نوع من المسؤولية الاجتماعية».

والسمة الأساسية في وحدة التحكم الجديدة «إكس بوكس أدبتيف كونترولر»، هي أن بها فتحات خلفية تمثل كل زر من أزرار جهاز التحكم القياسي، لذلك فإذا احتاج أي شخص وضع زر التحريك إلى اليمين بالقرب من كوعه، على سبيل المثال، فإنه يستطيع أن يضع الزر بالقرب من كوعه بالفعل، ثم يقوم بإدخاله في فتحة وحدة التحكم الجديدة الخلفية حتى يمكنه التحكم في اللعبة باستخدام كوعه فقط، وكل ما عليه الآن الضغط على الزر ويسجل الجهاز كأنه قام بسحب الزناد على أداة التحكم القياسية.