طرح برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يعرض على فضائية «دي إم سي»، في موسمه الثاني، في رابع حلقاته، اليوم الأحد، أحد المواقف التمثيلية، الذي جسده مجموعة من الشباب الأكفاء، يلعبون كرة قدم، قد وضعوها في كيس بلاستيك، حتى يتمكنون من الإحساس بها، ويحملون لافتة مكتوب عليها «لو عاوز تشجعنا غمي عنيك والعب معانا»، مطالبين المارة في الشارع بدعمهم من خلال عصب أعينهم ومشاركتهم اللعب.

ولقى ذلك المشهد تجاوبًا كبيرًا من قبل المارة في الشارع، حيث تقدم البعض لمشاركة الشباب الأكفاء في المباراة التي يقيمونها، في محاولة لتشجيعهم والرفع من معنوياتهم.

وجاءت آراء المشاركين بعد انتهاء الحلقة متنوعة، فعبرت الغالبية عن مدى اندهاشها من تمكن الأكفاء من العيش دون النظر حياة كاملة بالرغم من عدم احتماله الأمر لبعض دقائق من الوقت، مشيدين بمقدرة فاقدي البصر على التعايش مع الحياة دون أي بصيص نور في الظلام الحالك.