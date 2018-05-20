توريد 506 آلاف طن قمح بالشرقية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 حتى اليوم الأحد، بلغت 506 آلاف و116 طنًا و785 كيلوجرامًا قمح، مشيرًا إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2784 طنًا و694 كيلوجرام قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألفًا و846 فدانًا.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة؛ للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحًا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 49 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص بطاقة استيعابية 565 ألفًا و71 طنًا تكفي للاحتياجات المحافظة من القمح.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض؛ منعًا لحدوث مشاكل، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات.