أبومازن فى المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع

للمرة الثالثة خلال أسبوع، دخل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم، المستشفى الاستشارى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية لإجراء فحوصات طبية، حيث تم نقله إلى وحدة تخطيط القلب لإجراء فحوصات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، نقلا عن المدير الطبى للمستشفى الاستشارى فايز سعيد سراحنة، إن عباس دخل للمستشفى، اليوم، لإجراء فحوصات طبية لازمة، مشيرة إلى أن النتائج جيدة والحالة الصحية للرئيس مطمئنة.

وهذه هى المرة الثالثة التى يدخل فيها عباس (82 عاما) المستشفى فى غضون أسبوع. وذكرت «وفا» أن عباس خضع لجراحة صغيرة فى الأذن الوسطى يوم الثلاثاء الماضى ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات، لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية يوم الجمعة الماضى.