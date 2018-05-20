تنتهي وزارة القوى العاملة، غدا الإثنين، من قبول طلبات راغبي العمل على 9 مهن، توفر 265 فرصة عمل، لدى شركة للتجارة العامة بدولة خليجية، برواتب بعملة دولة العمل تتراوح بين 6 آلاف و14 ألف جنيه مصري تقريبا، بخلاف المزايا الأخرى، من: (توفير السكن، والمواصلات، والبدالات والإضافي، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران)، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن المهن المطلوبة: (حداد، ونجار، ومساح، وفني تركيبات بايبات، ومشرف مدني، وعامل حفر، وفني تركيبات، وعامل فني، ومراقب بايبات)، والخبرة المطلوبة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلى 45 عاما، وأن يكون جواز السفر ساري لمدة 3 سنوات على الأقل.

وأوضح الوزير، أن قبول الطلبات ينتهي، غدا الإثنين، وتقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل «قسم تلبية الاحتياجات بالخارج»، بديوان عام وزارة القوى العاملة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة)، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادة الخبرة، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.