ماجستير بدرجة امتياز للباحث معتز توفيق عن «فتيات صعيد مصر والتسوق الإلكتروني»

ناقش الباحث معتز محمد توفيق، رسالة ماجستير بعنوان «استخدام فتيات صعيد مصر لمواقع التسويق الإلكتروني» وما تحققه لهم من إشباعات شرائية، وقد مُنح الباحث درجة الماجستير بتقديم عام امتياز.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة حنان جنيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رئيسًا ومناقشًا، والدكتورة سحر محمد وهبي، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج مشرفا، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتور عبد الباسط أحمد هاشم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة سوهاج.

وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها من حيث دراسة استكشافية لفتيات صعيد مصر في استخدامهم وسائل التسوق الإلكتروني، والإشباعات المتحققة من تلك الوسائل.

وكان أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج: أن نسبة 75% من فتيات صعيد مصر يقوموا باستخدام مواقع التسويق الإلكتروني لتحقيق أشباعاتهم الشرائية، ويرجع ذلك إلى قلة تواجد التجمعات التجارية في محافظات الصعيد، بجانب العادات والتقاليد التي تقيد حركة الفتيات خارج المنزل بمفردها في عملية الشراء، وأما عن نسبة 25% من الفتيات التي لا تستخدم التسويق الإلكتروني يرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها، عدم الثقة في مواقع التسويق الإلكتروني، وعدم الثقة في جودة المنتجات التي تقدمها مواقع التسويق حيث تختلف عن الحقيقة في العرض، بجانب ارتفاع التكلفة المادية لشحن تلك المنتجات إلى أقاليم الصعيد.

وكانت أكثر المنتجات التي تقوم الفتيات بشرائها على تلك المواقع، الملابس وأدوات التجميل.

وحضر المناقشة كلا من، العمدة محمد توفيق، وحرمه، واللواء أحمد أبو الدهب، والأستاذة سامية المدني، مدير قطاع الصعيد بالمصرف المتحد، والمهندس مدحت المدني منسق جمعية «من أجل مصر» بسوهاج، ورجل الأعمال ياسر عزت، والمقدم حسام توفيق بمعهد أمناء الشرطة بسوهاج، والمحاسب القانوني كارم توفيق، والمهندس محمود توفيق، والرائد محمد ثروت أبو الدهب بمكافحة المخدرات، والمهندس أحمد المدني صاحب شركة المدني للمقاولات، وحسام طه دكتور الجهاز الهضمي والكبد، وحرمه، والدكتور سيد الحسيني، والدكتورة ريهام فاروق والدكتورة ابتسام، والقانوني محمد أسامة بوزارة المالية، ورجال الأعمال أحمد كمال أحمد، والمحامي أحمد أسامة.