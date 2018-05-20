«الصحة» تُحذر من عبوات مغشوشة من دواء لعلاج «التصلب المتعدد»

حذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، من عبوات مغشوشة من دواء لعلاج مرض «التصلب المتعدد»، في منشور لها حمل رقم 30 لسنة 2018 غش تجاري.

وطالبت الإدارة المديريات الصحية بالمحافظات بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر «GILENYA 0/5 MG CAP»، المستخدم في علاج مرض «التصلب المتعدد»، وذلك للتشغيلات بأرقام S0147، وs0163، والمدون عليها تاريخ انتهاء صلاحية خلال شهر مايو الجاري.

وأوضحت الإدارة، في منشورها، أن العبوات الأصلية من المستحضر من استيراد الشركة المصرية السويسرية لصالح إحدى الشركات، وأنه يمكن تفريق العبوات الأصلية والمغشوشة والمقلدة عبر أخطاء في الكلمات المكتوبة عليه، والتي أرسلت لجميع المستشفيات العامة والخاصة، موجهة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذا المستحضر، وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير، وإفادة الشئون الصيدلية بما تم في هذا الصدد.