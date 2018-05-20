السفارة الإيطالية بطرابلس تنفي تنفيذ عملية عسكرية في ليبيا

نفت السفارة الإيطالية في ليبيا، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة عن أن إيطاليا تعتزم إطلاق عملية عسكرية في ليبيا.

وأوضحت السفارة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ما يتداول عن صحيفة «لاستامبا» الإيطالية بشأن عملية عسكرية إيطالية في ليبيا «مفبرك ومزيف»، بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي.

وقالت إن ما يتداول هو فبركة لصورة قديمة صادرة منذ ثلاث سنوات على الصفحة الأولى لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية، بقطع ولصق عنوان ملفق عليها، وبلغة إيطالية «ركيكة جدا»، واصفة العمل بـ«الرديء للغاية».

وتداولت مواقع إلكترونية ليبية خبرا مفبركا عن صحيفة «استامبا» بعنوان: «لاستامبا تكشف عن تحركات عسكرية إيطالية لضرب أهداف في ليبيا».