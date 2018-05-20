العراق: قوات الأمن تلاحق عناصر «داعش» في القرى الحدودية بين «ديالي» و«صلاح الدين»

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالي، صادق الحسيني، أن قوات الأمن العراقية المشتركة تواصل ملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في القري الحدودية بين محافظتي ديالي وصلاح الدين.

وقال «الحسيني»، في تصريحات لراديو «سوا» الأمريكي، إن: «القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تقوم بإشراف مباشر من العمليات المشتركة اليوم الأحد، بعملية ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي»، مشيرا إلى أن العمليات التي يجري تنفيذها تتم بالتنسيق مع القوات الجوية العراقية.

وكان مركز الإعلام الأمني العراقي قد أعلن أمس السبت، العثور على جثة «إرهابي»، كان قد تعرض إلى إصابة في وقت سابق على يد القوات الأمنية، وضبط ألغام وقنابل هاون في محافظة ديالي.