برانداو يقترب من العودة للدوري السعودي عبر بوابة الرائد

اقترب مجلس إدارة نادي الرائد السعودي لكرة القدم، برئاسة فهد المطوع، من التعاقد مع البرازيلي إلتون برانداو، مهاجم فريق النصر السابق.



وترغب إدارة النادي في الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي لمدة موسم رياضي واحد فقط.



وكان براندوا قد توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين حينما كان يلعب لصالح النصر في 2014.



ويسعى مجلس إدارة النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى تعزيز صفوف الفريق من أجل الظهور بمستوى متميز، تعويضاً عما قدمه الموسم الماضي من أداء باهت.



وضمن الرائد بقاءه في دوري المحترفين بعد تغلبه على الكوكب ذهاباً وإياباً في ملحق الصعود والهبوط، بعدما كان قد احتل المركز الثالث عشر في ترتيب جدول المسابقة برصيد 24 نقطة.