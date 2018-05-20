راموس : فوزنا بالأبطال يدشن عصر ريال مدريد

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قال سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد أن فوز الميرينجي بدوري أبطال أوروبا سوف يدشن المرحلة الحالية لكرة القدم باسم "عصر ريال مدريد " .

وأكد المدافع المخضرم في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية علي أهمية اللقاء المنتظر ضد ليفربول وأن الفريق علي أتم الاستعداد للمناسبة الضخمة مثل نهائي الأبطال لما يتمتع به الفريق من هدوء في السنوات الاخيرة .

وأشار نجم دفاع الريال إلي تركيز الفريق الشديد في الفترة الاخيرة للحصول علي اللقب للمرة الثالثة علي التوالي مضيفاً لفخره الشديد كونه كابتن الفريق واقتراب رفعه للكأس " ذات الأذنين " .

ويواجه ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال ليفربول، مساء السبت المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف .