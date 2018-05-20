قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن «محطة الحمراويين هي محطة كبيرة جدًا، ستعمل بالفحم النظيف؛ وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الطاقة».

وأضاف «شاكر»، في تصريحات لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن «القدرة الإجمالية لهذه المحطة تصل إلى 6000 ميجاوات، وسيتم إقامتها بمنطقة الحمراوين، على ساحل البحر الأحمر، وستعمل وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية».

وأوضح أن «هناك ثلاثة تحالفات كبرى تقدمت لهذا المشروع، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المناقصة خلال أقل من أسبوع»، مشيرًا إلى أنه سيتم بعد ذلك البدء في عملية التنفيذ.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: «تنفيذ المحطة سوف يستغرق حوالي سبع سنوات، وسيتم تحديد المدة والجداول الزمنية بالضبط، فور الإعلان عن نتائج المناقصة».