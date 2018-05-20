تعديل مواعيد فحص «فيروس سي» طوال أيام شهر رمضان بالوادى الجديد

أكدت الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم تعديل مواعيد عمل المراكز الطبية المتخصصة لفيروس «سي» بمناسبة شهر رمضان المعظم، حيث سيتم بدء عمل المراكز الطبية من 8 مساءً حتي 2 صباحا بدلا من 10 صباحا إلى 7 مساًء، لتتناسب مع طبيعة مناخ المحافظة الحار وتزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأضافت، في بيان اليوم، أن المركز الطبي الأول يتواجد بميدان الإسعاف بمدينة الخارجة، بينما هناك 4 مراكز طبية أخرى ثابتة في 3 مراكز في مستشفيات «باريس، بلاط، الفرافرة» ومركز أخير في المركز الطبي أسفل الإدارة الصحية بمدينة «موط».

وسيتم صرف الدواء في جميع مراحل العلاج للمرضي الذين ثبت إيجابيتهم للفيروس، وذلك بعد إجراء التحليل لهم عن طريق جهاز«PCR»، ضمن فعاليات حملة القضاء علي فيروس «سي»، التي بدأتها المديرية بمدينة الخارجة بداية شهر مارس الماضي، تنفيذ ا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «مصر خالية من فيروس سي» بحلول 2020.

وأشارت إلى أن المديرية تتولى علاج مصابي الفيروس من خلال نظام علاجي محدد وضعته الوزارة، بحيث يصرف العلاج عن طريق المديرية لمن ليس لهم تأمين صحي بينما يصرف لمنتفعي التأمين الصحي عن طريق العيادات الخاصة بهذا النظام، وسط استمرار حملات فحص وتحاليل الفيروس بالوادي الجديد، لمن هم فوق 18 سنة.