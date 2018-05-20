«حماس»: رفض إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث غزة «دليل تورطها»

أفادت حركة «حماس»، اليوم الأحد، بأن رفض الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن أحداث قطاع غزة الأخيرة، دليل على تورطه في جريمة حرب نفذها بحق السلميين الأبرياء.

وقال عبداللطيف القانوع المتحدث باسم حركة «حماس»، في تصريح صحفي مقتضب أورده مركز الإعلام الفلسطيني اليوم، إن: «رفض الاحتلال لتشكيل اللجنة يؤكد على وحشيته وإمعانه في إرهاب وقتل شعبنا، وضربه بعرض الحائط للمؤسسات الدولية والأممية، واستخفافه بقراراتها».

وكان مجلس حقوق الإنسان قد صوت في جلسة طارئة عقدت في جنيف، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال يعينها رئيس المجلس.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.

وقتل أكثر من 60 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال ومسعف، خلال مواجهات دامية يوم الإثنين الماضي على الأطراف الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل، عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس؛ مما يمثل اعترافا بالمدينة عاصمة لإسرائيل، وتوقيتها الذي يوافق الذكرى الـ70 لإنشاء الدولة اليهودية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 115، غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي منذ انطلاق مسيرات العودة على أطراف القطاع في 30 مارس الماضي.

وأثارت الخطوة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي غضب الفلسطينيين الذين يأملون أن تكون الأجزاء الشرقية من القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية.