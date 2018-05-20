تختتم فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، مساء اليوم، عروض مسرحية "حالة طوارئ" للكاتب العالمى ألبير كامى، وإخراج السيد فجل على مسرح الملحق بشركة غزل المحلة، والتي تم عرضها على مدار عشرة ليالي بدأت في 10 نايو الجاري، حيث حضر العرض أعضاء لجنة التقييم والمشاهدة المشكلة من الشاعر والأديب يسرى حسان والأديب مسعود شومان والناقد الأدبى عبد الرازق حسين والأديب جابر سركيس مدير عام الثقافة بالغربية، وعدد من جمهور مدينة المحلة والعاملين بشركة غزل المحلة للغزل والنسيج.

من جانبه أوضح "فجل" أن فكرة العرض التى تدور حول أن الشعوب هى خط الدفاع الدائم عن مقدراتها وحضاراتها ومنجزها البشر أمام أى عدوان، وأن الوجدان الجمعى للشعوب هو الأقدر على الدفاع عن إنسانية الإنسان ضد وحشية العدوان، موضحا بأن العرض الذي مر عليه أكثر من نصف قرن يناقش إلا أنه يعالج موضوع إنساني يجعله صالح لكل زمان ومكان.