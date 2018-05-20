واحدة من المباريات التي لن تٌنسى في تاريخ بطولات كأس العالم، عندما تقابل منتخبا الألماني أمام نظيره الإيطالي على ملعب أزتيكا بالمكسيك في الدور قبل النهائي من مونديال 1970.

تلقيب تلك المواجهة فيما بعد باسم "مباراة القرن" لم يأتِ من فراغ، فالمباراة التي بدأت بهدف مبكر للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب روبيرتو بونينسيجنا، ظلت على ذلك التقدم حتى الدقيقة الـ90 عندما تمكن المنتخب الألماني في تعديل النتيجة بالوقت القاتل عبر اللاعب كارل هاينز شنيلينجر.

المنتخب الألماني استغل الدفعة المعنوية التي تلقاها بهدفه في الدقيقة 90 حيث أحرز الهدف الثاني في الشوط الإضافي الأول عبر اللاعب جيرد مولر في الدقيقة 94، قبل أن يستعيد الأتزوري إتزانه عبر هدف ثاني أحرزه اللاعب بورجنتش في الدقيقة 98، فيما قام جيجي ريفا بإحراز الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الأول.

الهداف الألماني جيرد مولر أعاد الماكينات للمباراة «المجنونة» من جديد بهدف في الدقيقة 110 من رأسية رائعة، قبل أن يُطلق لاعب المنتخب الإيطالي جياني ريفيرا رصاصة الرحمة على تلك المواجهة المشتعلة بهدف في الدقيقة 111 كان شبيهاً للغاية بهدف محمد ناجي جدو، لاعب الأهلي في شباك الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012.