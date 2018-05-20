«أوقاف الإسكندرية» تزيل مكبرات الصوت الزائدة بزاوية المصطفى

كلف الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مساء السبت، بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ إبراهيم شويرب، مدير إدارة أوقاف شرق، بالنزول الفورى لبحث الشكوى المقدمة من أهالى شارع النيروز بالإبراهيمية، حول وجود مكبرات للصوت زائدة عن حاجة المصلين، وتسبب القلق بزاوية المصطفى بشارع النيروز.

وعلى الفور، توجهت اللجنة وأزالت كافة المخالفات أمام الجميع، وتكليف إمام وخطيب من الأوقاف بإقامة الشعائر وضبط الصوتيات على قدر الحاجة فقط، كي لا يحدث ضرر لكبار السن أو الطلبة أثناء الامتحانات أو المرضى.

وشدد «العجمى»، على أنه لا أحد فوق القانون، وأن أوقاف الإسكندرية، تتعامل بمعاير ثابتة مع الجميع، وأنه لا مكان للمقصرين أو المتساهلين في عملهم، فتلك أمانة سيحاسبنا الله عليها.

وطالب مديري عام الإدارات، باليقظة التامة، ومنع أي محاولة لمخالفة تعليمات الوزارة، وتنفيذ توجيهات وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بكل دقة وبمنتهى الأمانة حتى يخرج شهر رمضان المبارك فى أفضل صورة.