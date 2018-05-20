قتلى وجرحى إثر تجدد المعارك بين القوات اليمنية وميلشيات الحوثيين في تعز والبيضاء

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سقط أكثر من 17 قتيلا وجريحا بتجدد المعارك بين قوات الجيش اليمني الشرعي ومسلحي ميليشيات الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأعلن الجيش اليمني أن قواته صدت، اليوم الأحد، هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي بإسناد مدفعي مكثف على مواقع للجيش في نقيل الصلو بمديرية الصلو، عقب معارك استمرت أكثر من 5 ساعات.

وأضاف الجيش أن مدفعية الجيش قصفت مواقع وآليات عسكرية لمليشيات في سائلة الأوراث ومفرق الصلو، ما أسفر عن مقتل 7 وجرح أكثر من 10 وإحراق طقم تابع لهم.

في سياق آخر، أحبط الجيش اليمني هجوماً لمسلحي أنصار الله في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، بأن قوات الجيش أفشلت اليوم الأحد هجوما للحوثيين على مواقع سيطرت عليها القوات الحكومية الأسبوع الماضي في منطقتي حوران وخدار العرجاء شرق محافظة البيضاء.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف العربي استهدف مواقع للحوثيين في منطقة اليسبل في الوهبية بمديرية السوادية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وإعطاب آليات.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني ، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.