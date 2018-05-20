القبض على شخصين بتهمة النصب على راغبي السفر بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والحصول منهم على مبالغ مالية بموجب مستندات مزورة.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قد أكدت قيام المدعو / أحمد .م.ع – 45 سنة ، محاسب ، ومقيم بمحافظة القليبوبية، والسابق اتهامه في قضيتي "نصب" والمحكوم عليه بالحبس سنة في 3 قضايا "نصب"، والمدعوة إيمان .خ.م – 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بمحافظة القاهرة والسابق اتهامها في 3 قضايا ، ومحكوم عليها بالحبس سنة في 6 قضايا "نصب - تبديد – استيلاء" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج بموجب مستندات مزورة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، واتخاذهم من أحد المكاتب المستأجرة والكائن بدائرة قسم شرطة الأهرام محلاً لمقابلة المجنى عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 65 جواز سفر خاصا بضحاياهم من راغبى السفر، ومجموعة كبيرة من الأوراق والسيرة الذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف جنائية، ومجموعة من الإيصالات الدالة على استلامهما مبالغ مالية، ومبلغ 75 ألف جنيه، من حصيلة نشاطهما الإجرامي.