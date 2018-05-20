أطباء يدشنون «بنك المنيا للدواء المجاني» لعلاج غير القادرين على «الفيسبوك»

دشن عدد من الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، من أبناء محافظة المنيا، صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» بعنوان «بنك المنيا للدواء المجاني»؛ لإمكانية الكشف ووصف العلاج، وتوفيره أيضًا لغير القادرين، ونشر نصائح ومفاهيم طبية مغلوطة هامة.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، أستاذ الأمراض الجلدية، وأحد مدشني الصفحة، أن هذا الجروب يهدف إلى مساعدة المرضى غير القادرين في كل أو جزء من تكاليف العلاج والتحاليل والإشعات والعمليات وكل ما يتعلق بالمرض عن طريق تبرعات وتطوع الأطباء والصيادلة وكل العاملين بالمجال الطبي ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العاديين بصورة تحفظ للمرضى آدميتهم وخصوصيتهم وتحقيق الشفاء التام.

وأضاف الدكتور محمد سعد، لـ«الشروق»، أن الجروب غير قاصر على الأطباء، بل تم توجيه الدعوة لكثير من أطياف المجتمع، من إعلاميين، وصحفيين، ورجال أعمال؛ لإمكانية تعميم الاستفادة من هذه الخبرات.

وقال: «نشرنا على الجروب نصائح طبية هامة، وتصحيح مفاهيم مغلوطة، وسلوكيات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض دون معرفة الأسباب».