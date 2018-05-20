أمريكا تتراجع عن فرض رسوم على الواردات الصينية بعد مفاوضات مع بكين

تراجع مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» عن التهديد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية، في حين قال مستشار كبير لترامب إنه لا تزال هناك إمكانية للقيام بذلك.

وقال وزير الخزانة «ستيفن منوشين» إن الولايات المتحدة تضع الحرب التجارية جانبا، ولن تفرض رسوما في الوقت الراهن، بينما تعمل على إطار عمل بالنسبة للتجارة مع الصين.

تصريحات منوشين التي أدلها بها لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية تأتي بعد يوم من إعلان وفود صينية وأمريكية عن تحقيق تقدم حيال تهدئة التوترات التجارية.

غير أن مستشار ترامب للشؤون الاقتصادية «لاري كادلو» قال في معرض إجابته عن سؤال عما إذا كان التهديد بفرض رسوم جمركية على الصين أصبح أمرا غير مدرج على الطاولة، إنه لا يعتقد أن المفاوضات «بلغت هذه المرحلة الآن».

وقال كادلو لشبكة «سي بي إس إن»: «إن الرسوم هي جزء من أي مفاوضات، والرسوم ربما يجب أن تكون جزءا لأي تطبيق، وجهة نظرنا هي أن الصين يجب أن تفتح أسواقها، ويجب أن يتسموا بالعدالة في التجارة، وهم ليسوا كذلك».

ويزيد التهديد بفرض رسوم جمركية المخاوف من حرب تجارية محتملة، على الرغم من أن كلا الطرفين أبديا في الآونة الأخيرة مؤشرات على استعدادهما للتوصل لحل وسط.

وهدد دونالد ترامب بفرض رسوم كوسيلة لخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين وللتعامل من جديد في انتهاكات الصين المزعومة لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية.

وتأتي تصريحات، اليوم الأحد، عقب مفاوضات جرت يومي الخميس والجمعة بين مفاوضين من أمريكا والصين في واشنطن خرج عنها بيان مشترك جاء فيه أن الصين ستبدأ في شراء المزيد من السلع والخدمات الأمريكية، ولم يقدم البيان تفاصيل عن حجم أو جدول زمني للزيادة في المشتريات.