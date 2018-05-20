قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رفع اليدين إلى الأعلى خلال الدعاء، يعد أحد فنون مخاطبة العبد مع الله، متابعًا أن الرسول كان يرفع يديه حتى أعلى وجهه للدعاء والتضرع إلى الله.

وأضاف «جمعة»، خلال تقديمه برنامجه «فن الدعاء»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، «الكعبة هي قبلة الصلاة، وفقًا لما ذكره الله في القرآن، "فولي وجهك شطر المسجد الحرام"، والسماء هي قبله الدعاء».

وتابع أنه من آداب الدعاء رفع اليدين أثناء مخاطبة الله إلى السماء، مثلما كان يرفع الرسول يديه حتى يرى بياض إبطيه، معقبًا: «الله أكرم من أن يمد عبده يده إليه ويرجعهما صفر اليدين».

وأوضح أن الرسول نهى عن الدعاء بالشر، حتى دعوة الإنسان على نفسه، متابعًا أن الدعاء بالخير من أسرار الدعاء المستجاب، ويجب ألا يدعو المرء على غيره بالشر، إنما بالخير.