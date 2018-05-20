تفقد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأحد، لجان سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية في عدد من لجان إدارة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بلجنة مدرسة السادات الصناعية وانتهت بلجنة مدرسة جلال فهمي الصناعية مرورًا بلجان مدرستي القاهرة النسيجية وشبرا للطباعة.

وأكد «الجيوشي»، أنه اطمأن أثناء تفقده للجان على التزام جميع القائمين على أعمال الامتحانات بتوفير جو هادئ للطلاب؛ لتأدية امتحاناتهم بنجاح، وتم الاطمئنان بدرجات متفاوتة على التزام الطلاب والملاحظين بعدم وجود أجهزة التليفون المحمول بحوزتهم، مشيرًا إلى أن الملاحظة العامة اليوم هي أن الوضع داخل اللجان أفضل كثيرًا مما كان عليه بالأمس، وبدا الوضع اليوم مطمئن إلى حد كبير.

وأشاد خلال الجولة بلجنة مدرسة القاهرة النسيجية للبنات بأنها نموذجًا للالتزام، وتلاها في ذلك مدرسة جلال فهمي ثم شبرا للطباعة وانتهاءً بالسادات الصناعية وكانت أقلهم التزامًا من الطلاب والملاحظين، لكن اللجان كلها كانت أفضل كثيرًا من لجان الأمس من حيث ارتكاب المخالفات التي اقتصرت على عدد قليل من الطلاب لم يتجاوز خمسة طلاب، وملاحظي لجنة واحدة.

وشدد «الجيوشي»، على أهمية تعزيز التواجد الأمني والشرطي في كل اللجان نظرًا لما يضفيه تواجد رجال الشرطة من هدوء وأمن وطمأنينة للجميع.