كشفت مصادر بالبنك المصرى لتنمية الصادرات أن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية زادت بحوالى 5.9 مليار جنيه لتسجل 12.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 6.7 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017.

وأكدت المصادر أن صافى القروض والتسهيلات والخصم ارتفعت بنحو 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 23.25% خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، ليسجل 17.495 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ 14.195 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وارتفعت ودائع العملاء بنحو 5.716 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 20.78% خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى، ليسجل 33.228 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 27.512 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وكشف البنك نهاية الاسبوع الماضى عن ارتفاع صافى أرباحه بنحو 134.2 مليون جنيه وبنسبة 36.52% بنهاية الربع الثالث من 2018 حيث سجلت الارباح 501.9 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 367.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.

ولعبت الزيادة التى حققها صافى الدخل من العائد الدور الأكبر فى نمو صافى أرباح البنك خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت قيمتها بنحو 111.9 مليون جنيه وبنسبه 16.3%، فسجل صافى الدخل من العائد 797.3 مليون جنيه بنهاية مارس 2018، مقابل 685.4 مليون جنيه بنهاية مارس 2017.

وكان لتطور صافى الدخل من الأتعاب والعمولات دور فى نمو صافى أرباح البنك، حيث سجلت صافى الايرادات من الاتعاب والعمولات 213.6 مليون جنيه بنهاية مارس 2018 مقابل 161.9 مليون جنيه بنهاية مارس 2017، بزيادة 31.9%.

وعلى جانب يستعد البنك هلال العام الجارى لسداد مبالغ مستحقة يبلغ إجماليها 705.8 مليون جنيه خلال العام الجارى لصالح بنك الشركة العربية المصرفية «SAIB»، وبرنامج تمويل التجارة العربية.

وتُقدر حجم المديونية لصالح بنك الشركة العربية المصرفية بنحو 264.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2018، بتاريخ استحقاق 30 نوفمبر 2018، فيما تُقدر حجم مديونية برنامج تمويل التجارة العربية بمبلغ 441.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2018، بتاريخ استحقاق الأول من أكتوبر 2018.

وتبلغ اجمالى المستحقات على بنك تنمية الصادرات نحو 1.759 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، تتمثل فى قروض لصالح بنوك محلية وعالمية هى البنك التجارى الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى، المنحة الدنماركية، قرض سند، بالإضافة إلى قروض ضمن مبادرات البنك المركزى، لقطاعى التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بنك الشركة العربية المصرفية «SAIB»، وبرنامج تمويل التجارة العربية.

ويسعى البنك إلى التحول التكنولوجى فى ظل خطة الدولة للتحول الرقمى وتعظيم دور التكنولوجيا، موضحا أن البنك يستهدف طرح عدة منتجات على رأسها الموبايل بانكنج والانترنت بانكنج خلال 2018.

ووقع البنك مؤخرا واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتسهيل اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة البنك المركزى بإقراض المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمشروعات الكبيرة بفائدة 7%.

وأكدت ميرفت سلطان، أن محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 3.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2018، مقابل 2.9 مليار جنيه بنهاية 2017 متضمنة تمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة 5% و7%.