«عبده» في جولة تفقدية بكفر الدوار لترشيد استهلاك المياه والارتقاء بمنظومة النظافة

أجرت المهندسة نادية عبده، محافظة البحيرة، اليوم، جولة ميدانية داخل مركز ومدينة كفر الدوار تفقدت خلالها الوحدة المحلية للوقوف على الانضباط الإداري ومتابعة سير العمل داخل الوحدة المحلية.

كما عقدت اجتماعا مع اللواء علاء بدران رئيس المدينة الجديد بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ونواب المجلس ومديري إدارات الشئون القانونية والإدارة الهندسية وذلك للوقوف على احتياجات مجلس المدينة من الخدمات ورصد أهم المشاكل التي تواجه التنفيذيين لمواجهة تراكمات القمامة والارتقاء بمنظومة النظافة داخل المدينة وتكثيف الأعمال لإزالة التعديات والإشغالات.

وشددت المهندسة على التواصل والالتحام المباشر لرئيس المركز والنواب ورؤساء القرى مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على حلها وتوفيرها أولا بأول، مع تكثيف أعمال النظافة بالمركز داخل الشوارع الرئيسية بالمدينة ودعمها بعدد 160 صندوق قمامة للقضاء على تراكمات القمامة وسط المدينة ودهان الأرصفة وتكثيف أعمال التجميل بالمدينة، فضلا عن تكثيف الحملات المرورية وحملات ازالة الاشغالات والتعديات بالشوارع والميادين الرئيسية وعلى الطريق الزراعي بنطاق المركز ومراجعة أعمدة الانارة وتشديد الحملات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.

كما وجهت بدراسة أنسب المواقع المتاحة من الأراضى أملاك الدولة بكفر الدوار، لإنشاء مصنع لتدوير القمامة بالمدينة مع حصر وتحديد احتياجات المدينة من سيارات ومعدات القمامة واللوادر مع قيام إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بحصر وتوصيف تلك المعدات الموجودة لإمكانية تدعيم المدينة بمعدات أخرى.

كما بحثت إمكانية تشغيل سيارات نقل داخلي داخل مدينة كفر الدوار ودعمها بشكل مبدئي بعدد 5 عربات من مشروع النقل الداخلي بدمنهور، مع تشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض الموجودة بالمدينة والتأكد من توافر كافة السلع والمستلزمات اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك بالجودة والأسعار المطلوبة، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء خاصة خلال شهور الصيف مع توفير المياه بالمناطق المحرومة وزيادتها بالمناطق التي تعانى ضعف أوانقطاع المياه.

كما شددت على متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بنطاق المركز للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات، إلى جانب إزالة مغاسل السيارات على الطرق والشوارع مع مصادرة المعدات المستخدمة وتوقيع غرامات مالية على أصحابها.

ونبهت على متابعة المستشفى الشاملة بالمدينة وتشديد الرقابة عليها والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية وتقديم أفضل الطرق العلاجية بها والعمل على راحة المواطنين.