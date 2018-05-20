من المقرر أن يقوم رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، بزيارة واشنطن، غدا الإثنين؛ للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل القمة المرتقبة بين أمريكا وكوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، وستستمر الزيارة 4 أيام.

وسيغادر «مون» من مطار سول في منطقة سيونجنام بإقليم جيونجي، بعد ظهر غدا الإثنين، وسيصل إلى واشنطن في نفس اليوم، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بمسؤولين أمريكيين كبار، في شؤون السياسة الامنية والدبلوماسية، صباح الثلاثاء المقبل.

وسيجري بعد ذلك محادثات مباشرة مع «ترامب»، ستعقبها قمة موسعة، خلال مأدبة غداء، تشمل مساعدين كبار للزعيمين.

ومن المرجح أن تستمر المحادثات لفترة طويلة، حيث إنها تأتي بعد أن ألغت كوريا الشمالية بشكل مفاجئ محادثات مقررة مع سول، وهددت بإلغاء مشاركتها في القمة المقبلة مع أمريكا.