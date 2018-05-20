قتلى وجرحى في غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي شمال صعدة اليمنية

شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال اليمن، المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» بالعربية، اليوم الأحد، أن الغارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ بالستية استخدمها الحوثيون في إطلاق الصواريخ من محافظة صعدة باتجاه الأراضي السعودية، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من خبراء صواريخ الحوثي وتدمير منصات الإطلاق.

وكانت مقاتلات التحالف قد قصفت أهدافا عسكرية في معسكر كهلان بضواحي مدينة صعدة عاصمة المحافظة، كما استهدفت غارات أخرى تجمعات للمليشيات في منطقة علاف والمهاذر بمديرية سحار وسط صعدة.

وفي سياق متصل، قتل ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيات الحوثي، وأصيب آخرون بنيران القوات اليمنية شمال صرواح بمحافظة مأرب.

ونقلت القناة عن مصادر عسكرية ميدانية قولها إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في جبهة صرواح أسفرت عن مقتل 8 من المليشيات وإصابة آخرين، مضيفة أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف وغارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الانقلابية شمالي صرواح.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية «محافظة صعدة» باتجاه أراضي المملكة.