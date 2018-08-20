عودة فتحي وحفني لتدريبات الزمالك الجماعية

شارك أيمن حفني ومصطفى فتحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأثنين وذلك بعد ابتعادهم عن المشاركة عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

وتعرض الثنائي مصطفى فتحي وأيمن حفني للإصابة بالعضلة الخلفية تسببت في ابتعادهم عن المشاركة مع الزمالك خلال مباريات الدوري والبطولة العربية.

وكان أيمن حفني قد شارك في مباراة واحدة مع الزمالك هذا الموسم أمام بتروجت في الجولة الأولى من الدوري بشكل أساسي قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 69 فيما شارك مصطفى فتحي بديلا في نفس المباراة خلال الشوط الثاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة نجوم المستقبل في الجولة الثالثة من الدوري والمقرر لها 27 أغسطس الجاري.

يذكر ان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة بتروجت الودية أمس بثلاثة أهداف دون مقابل جيث سجل الأهداف كل من عمر السعيد وحميد أحداد ومحمود حسن.