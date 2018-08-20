اليابان تستعد لمواجهة إعصارين قويين

قالت سلطات الأرصاد اليابانية، اليوم الاثنين، إن إعصارين قويين في طريقهما إلى اليابان، التي عانت بالفعل من انهيارات أرضية مميتة وفيضانات نجمت عن هطول أمطار موسمية الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يقترب إعصار "سوليك" من جزيرة كيوشو بجنوب اليابان، غدا الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة الأرصاد، التي توقعت أيضا هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وارتفاع الأمواج.

ومن الممكن أن يسفر الإعصار التاسع عشر الذي يضرب المنطقة عن ارتفاع الأمواج لمسافة 10 أمتار في جزيرة أمامي أوشيما والجزء الجنوبي من جزيرة كيوشو.

وحتى منتصف اليوم "03:00 بتوقيت جرينتش" كانت عين الإعصار على بعد 500 كيلومتر شرق جزيرة ميناميداتو، تسير باتجاه غرب- شمال –غرب بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، وتحمل رياحا تسير بسرعة 144 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 216 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يقترب إعصار "سيمارون"، العشرون خلال هذا الموسم، من البر الرئيسي باليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يُذكر أن اليابان في مرحلة التعافي من الكارثة الأكثر قوة المرتبطة بالطقس التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.

وكانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضانات في الغرب مطلع يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وتدمير منازل وطرق.

وقالت السلطات إن موجة الحر التي تعرضت لها البلاد بعد ذلك أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا ، بعدما ارتفعت درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية في بعض المناطق.