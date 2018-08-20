طارق الشناوي ناعيا ناجي شاكر: مثال للفنان الحقيقي الذي يعيش الإبداع كل يوم

نعى الناقد الفني طارق الشناوي، رحيل الفنان ناجي شاكر، مصمم عرائس «الليلة الكبيرة»، قائلًا إنه كان مثالًا للفنان الحقيقي الذي يعيش حالة الإبداع في كل يوم، ويتعمد الابتعاد عن المظاهر والأضواء.



وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، «نحن مقصرون في فن العرائس، وطوال فترة طويلة ماضية لم يؤثر فينا من مسرح العرائس سوى أوبريت (الليلة الكبيرة)».



وتابع أنه بالرغم من مشاركة فنانين كبار في أوبريت «الليلة الكبيرة»، الذي لحنه سيد مكاوي، وأخرجه صلاح السقا، إلا أن العمق الإبداعي لهذا العرض يعود للفنان ناجي شاكر، الذي وُثق تاريخه في أحد الأفلام التسجيلية، ولم يرفض الاشتراك في فيلم قصير لأحد المخرجين الجدد.



وأعرب عن أمنياته بإعادة الحياة إلى مسرح العرائس والاهتمام به مرة أخرى، مشيرًا إلى ضرورة التنقيب عن الأعمال التي قدمها الراحل ناجي شاكر، لإعادة تقديمها ثانيةً.



وتُوفي مساء أول أمس السبت، رائد فن العرائس في مصر، الفنان الدكتور ناجى شاكر، مصمم عرائس الليلة الكبيرة، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.