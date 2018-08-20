أصدر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة بيان رسمي تتضمن كلماته ترشيح محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

الأتحاد الأوروبي لكرة القدم كان أعلن صباح اليوم الأثنين عن صراع ثلاثة لاعبين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا وهم محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وتقام يوم 30 أغسطس الجاري ، قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، وسيتم خلالها الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بخلاف الإعلان ايضاً عن جائزة أفضل لاعب مهاجم في دوري الأبطال للموسم الماضي والتي يتنافس بها صلاح مع كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

واليكم بيان اتحاد الكرة

يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عن اعتزازه العميق لاختيار محمد صلاح نجم مصر و المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن ثلاثة لاعبين مرشحين للحصول على لقب أفضل لاعب في أوروبا .

ويؤكد الاتحاد المصري أن هذا الترشيح التاريخي لنجم مصر هو فخر للكرة المصرية ولكل منتسبيها والعاملين فيها وشعب مصر العظيم الذي أنجب هذا البطل الكبير ويتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك لتتضاعف بذلك فرحتنا جميعا .

إن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يسعه وسط مشاعر الاعتزاز والفخار إلا أن يشارك جماهير الكرة المصرية وشعب مصر العظيم حلمهم المشروع بأن يتكلل هذا النجاح بإنجاز تاريخي للكرة المصرية بفوز محمد صلاح بهذه الجائزة الثمينة التي يستحقها بكل جدارة ، داعين المولى عز وجل أن يتمم نعمه على جميع أبناء الكرة المصرية و هذا الشعب العظيم.