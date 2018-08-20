القوات الأفغانية تحرر 149 شخصًا احتجزتهم حركة «طالبان» قبل ساعات

نجحت القوات الأفغانية، صباح الاثنين، في تحرير 149 شخصًا، احتجزتهم حركة «طالبان»، قبل ساعات، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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