القوات الأفغانية تحرر 149 شخصًا احتجزتهم حركة «طالبان» قبل ساعات

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نجحت القوات الأفغانية، صباح الاثنين، في تحرير 149 شخصًا، احتجزتهم حركة «طالبان»، قبل ساعات، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.
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