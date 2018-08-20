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القوات الأفغانية تحرر 149 شخصًا احتجزتهم حركة «طالبان» قبل ساعات

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:03 ص

نجحت القوات الأفغانية، صباح الاثنين، في تحرير 149 شخصًا، احتجزتهم حركة «طالبان»، قبل ساعات، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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