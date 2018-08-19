نجوم الوطن العربي يهنئون الجمهور بعيد الأضحى المبارك

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هنأ عدد كبير من الفنانين الجمهور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة غادة عبد الرازق هنأت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة للكعبة الشريفة مدون عليها "كل عام وأنتم بخير.. عيد مبارك بإذن الله".

عيد مبارك باْذن الله 🙏🏻🙏🏻 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Aug 20, 2018 at 2:28am PDT

ونشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لها عليها عبارة "كل عام وأنتم أجمل"، وعلقت عليها قائلة: "عيد أضحي مبارك.. علينا وعلى الدنيا كلها.. الخير كله".

وقدمت الفنانة عبير صبري التهنئة لجمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ونشرت صورة وعلقت قائلة: "كل سنه وأنتم طيبين.. عيد سعيد".

وهنأ الفنان السوري باسم ياخور جمهوره بعيد الأضحى على "فيسبوك"، وكتب: "كل عام وانتم بألف خير أصدقائي الرائعين وأضحى مبارك".

وكتبت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "كل سنة وأنتم سالمين وبخير وربنا يرزقكم الخير ويصلح أحوالكم. تقبل الله منا ومنكم الصيام، ولا تنسوني في دعائكم".

وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وصحة. عيد أضحى سعيد علينا جميعا بإذنه تعالى".

كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وصحة. عيد أضحى سعيد علينا جميعا بإذنه تعالى. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) August 20, 2018

ونشر الفنان آسر ياسين صورة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليه: "كل سنة والأمة الإسلامية بخير".

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كما حرصت الفنانة آيتن عامر على تهنئة جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بحلول عيد الأضحي المبارك. وقالت: "كل سنة وانتوا طيبين.. وافتكروني في الدعاء النهاردة".

ونشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لتكبيرات لعيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأرفقت معه تعليق: "كل سنة ومصر أم الدنيا طيبة وبخير، والعالم العربي وكل المسلمين في كل أنحاء العالم بصحة وسلام، عيد مبارك عليكم جميعاً بحبكو اوي".

الفنانة وفاء عامر كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "كل سنه وانتم طيبين عيد اضحي سعيد عليكم علي كل جمهوري".

ونشر رامي جمال عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة هنأ من خلالها الجمهور، وكتب تعليقا: "عيد سعيد على كل أصحابي وأهلي وجمهوري المحترم يارب كل أيامكم أعياد".

وغردت الفنانة آمال ماهر عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلة: "عيد أضحي سعيد وكل عام وانتم بخير وصحة وسعادة".

عيد أضحي سعيد وكل عام وانتم بخير وصحة وسعادة 🎈🎈 — Amal Maher (@amalmaher) August 20, 2018

ونشر الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر "انستجرام"، صورة للكعبة المشرفة، معلقًا: "التلبية": "لبيّك لا شريك لك لبيّك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".