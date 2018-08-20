تعرف على موعد أول مباراة رسمية للمنتخب مع أجيري

أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة موعد إنطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية سيستضيف مباراة المنتخب مع النيجر يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون، وحدد اتحاد الكرة إنطلاق اللقاء بالساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق 8 سبتمبر.

كان اتحاد الكرة قد أسند مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر إلى المكسيكي خافيير أجيرى لقيادة الفراعنة ومعه ثنائى أجنبي و هانى رمزي المدرب العام و أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على النيجر ثم سوازيلاند فى شهر أكتوبر و نوفمبر من أجل المنافسة على صدارة المجموعة خاصة أن اللوائح تقضي بصعود أول و ثانى المجموعة لأمم أفريقيا.

منتخب مصر كان خسر مباراته الأولي في التصفيات أمام منتخب تونس 1 – 0 ، في المباراة التي جمعتهما بستاد "رادس".