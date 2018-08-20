جنوب السودان تطلق سراح 21 سجينا سياسيا

أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم الاثنين، أوامره بإطلاق سراح 21 سجينا سياسيا، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام في وقت سابق من هذا الشهر مع زعيم المتمردين رياك مشار.

وقالت ليليان ألبينو أكول نائبة وزير الإعلام لوكالة الأنباء الألمانية: "تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين كإيماءة للسلام في البلاد". ورفضت الكشف عن هوياتهم بشكل محدد .

وكانت حكومة جنوب السودان وقعت ومجموعات المتمردين وأحزاب المعارضة اتفاق سلام نهائي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أسابيع من المفاوضات وسنوات من العنف في الدولة الأحدث في العالم.

ودخلت جنوب السودان في حرب أهلية عام 2013 بعد أن اتهم كير نائبه في ذلك الوقت مشار بالتآمر لعمل انقلاب.

وبموجب الاتفاق الجديد، يتم تشكيل حكومة انتقالية مع إعادة مشار إلى منصبه كنائب للرئيس. وانهارت العديد من الاتفاقات السابقة بعد أن أخفقت الأطراف المتحاربة في احترام وقف إطلاق النار.

وخلفت سنوات من الحرب الأهلية عشرات الآلاف من القتلى، كما فر نحو 4 ملايين من سكان جنوب السودان من القتال.