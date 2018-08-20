قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية، إنه التقى مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتناقشا بشأن استعدادات المخابز والمطاحن لفترة عيد الأضحى، موضحًا أنه تم الاتفاق على توفير الدقيق للمخابز بحصة يومين كرصيد استراتيجي، خلال فترة العيد.



وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك مجموعات تعمل على تحديد المخابز التي ينبغي أن تعمل خلال فترة العيد وتلك التي ستأخذ إجازة، لتوفير حاجة المواطنين من الخبز طوال فترة العيد في كل محافظات الجمهورية.



وذكر أن مجموعات العمل داخل وزارة التموين ستعمل بالتناوب طوال فترة العيد، موضحًا أن العمل لا ينقطع من أجل استمرار عمليات الرقابة على المخازن والمطاحن.



وتابع: «الإقبال على العيش خلال عيد الأضحى بيكون ضعيف، لأن الناس بتفضل الرغيف المحمص علشان الفتة، فلو اشتغلت كل المخابز هيبقى فيه عيش كتير جدًا، لكن المهم هو ألا ينقطع العيش في أي منطقة».



