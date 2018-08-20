لبنان: نعول على المفوضية العليا للاجئين لتسهيل عودة السوريين

قال وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين، معين المرعبي، إن لبنان يستضيف حوالي مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، مؤكدًا أن عودة السوريين إلى بلادهم يجب أن تتم وفقًا لإرادتهم لا رغمًا عنهم.

وأضاف «المرعبي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن لبنان يعول على المفوضية العليا للاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، مشددًا على ضرورة إتمام العودة الآمنة للنازحين بالتنسيق التام ودون أي ضغوطات.

وتابع أن بلاده ليس لديها أي تأثير على الداخل السوري، ولا تريد أن تتعاطى مع النظام الأسدي، معقبًا: «هذا النظام له تاريخ ليس بمجيد في لبنان، ولا نتطلع إلى إعادة العلاقات معه».

ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان سلامة اللاجئين السوريين فور عودتهم إلى بلادهم من نظام الأسد، الذي وصفه بأنه مجرم وقاتل، متابعًا: «لا يجب التعاطي مع الجلاد من أجل إرسال الضحية له»، بحسب تعبيره.