«الأموال العامة»: ضبط 3 موظفين متهمين باختلاس 315 ألف جنيه من شركة بالإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، من ضبط 3 مسؤولين بشركة صناعية بالإسكندرية استغلا موقعهما الوظيفي واختاسا مبالغ مالية.

أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، وجود تلاعبات مالية شابت أعمال بعض موظفي الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات بالإسكندرية سابقا، صرفوا بضائع على هيئة مرتجعات تالفة لعملاء الشركة من منتجات مصنع الخميرة على خلاف الحقيقة، واختلاس قيمتها لأنفسهم، من خلال الاستيلاء على منتجات من الشركة بلغت قيمتها 315 ألف جنيه.

واستدعت الإدارة المتهمين الثلاثة وهم: "مجدي.م" 58 عاما، رئيس قطاع مصنع الخميرة بالشركة سابقًا، و"محمد.م" 48 عاما، مدير عام المبيعات بذات الشركة سابقا، و"رضا.س.أ" 47 عاما، مندوب مبيعات بذات الشركة سابقا، واعترفوا بارتكابهم للواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.