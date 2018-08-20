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الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع زعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 7:41 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 7:41 م

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته للزعماء العرب والمسلمين - عن أصدق تهانيه القلبية بهذه المناسبة الكريمة، داعيا الله أن يعيدها عليهم وعلى سائر شعوبهم بالخير واليمن والبركات.

كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيها "الإخوة والأخوات أبناء مصر فى الخارج.. يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى، داعيا الله تعالى أن يعيدها عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار".

وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم للرئيس السيسي وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار.


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