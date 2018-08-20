الأهلي يشارك في كأس الاتحاد للسباحة

تواصل فرق السباحة بالأهلي، الاستعداد لبطولة كأس الاتحاد المصري للسباحة، التي تقام للمرة الأولى، بداية من مواليد 2008، ويركز الاتحاد على سباق الـ50 مترا ، والـ 100 متر؛ لاكتشاف مواهب جديدة.

وحدد الاتحاد المصري للسباحة يوم 29 أغسطس الجاري موعدا لانطلاق البطولة بشكل رسمي.

وشهدت الفترة الماضية تدريبات مكثفة داخل الأهلي للإعداد لبطولة كأس الاتحاد، ومواصلة البحث عن التتويج بالألقاب، واهتم جهاز السباحة بالأهلي بالبطولة بشكل عام، خاصة أنها تقام للمرة الأولى.

يذكر أن سباح الأهلي علي خلف الله هو أول سباح يحقق ميدالية في سباق الـ50 مترا، في بطولة دولية بعدما توج بالبرونزية في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في إسبانيا.