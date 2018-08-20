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«الحريري»: أتطلع أن تتكلل جهود تشكيل الحكومة بالنجاح قريبا


نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 12:47 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 12:47 م

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن تطلعه أن تتكلل الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بالنجاح في أقرب فرصة ممكنة.

وذكر بيان صادر عن مكتب "الحريري"، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء المكلف يأمل في أن تعبر الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها، عن تطلعات اللبنانيين وتحقق أمانيهم بانطلاق العمل في الدولة والنهوض بلبنان نحو الأفضل.

وتوجه "الحريري" بالتهنئة إلى اللبنانيين والعرب والمسلمين بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمله أن تنحسر غمامة الحروب والأزمات الحادة التي تشهدها العديد من الدول العربية الشقيقة.


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