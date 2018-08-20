ملك الأردن يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد اليوم الأحد العاهل الأردني عبد الله الثاني على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي، أمس، وجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وشدد الملك على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الذي يستند إلى ضرورة تحقيق المطالب العادلة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين.



وفيما يتعلق بجنوب سوريا، أشار إلى أن الأردن على تنسيق مع الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة والاستقرار في جنوب سوريا.



وأشاد ملك الأردن بكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وبسرعة الإنجاز في كشف الخلية الإرهابية المتورطة في العمل الإرهابي بمدينة الفحيص، لافتا إلى أن هذه الإجراءات السريعة يعجز عنها الكثير من الدول.



يذكر أن قوات الأمن الأردنية داهمت في 12 أغسطس الحالي لموقع خلية إرهابية مشتبه في تورطها بتنفيذ هجوم على دورية أمنية، في مدينة الفحيص، ألقت القوات القبض على 5 مسلحين، وقٌتل أربعة من رجال الأمن.