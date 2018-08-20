الإثنين 20 أغسطس 2018 3:26 ص القاهرة القاهرة 26.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

هيفاء وهبي تطرح «جن الصبي» من ألبومها الجديد «حوا»

كتب - مصطفى الجداوي:
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 2:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 2:05 ص
بعد مرور يومين على طرح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأغنية «واحشني» من ألبومها الجديد «حوا»، طرحت الأغنية الثانية بعنوان «جن الصبي» عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، من كلمات جاد الخوري وألحان «NiiiS»، وتوزيع دميان وطارق مجدلاني.

«واحشني» حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال 48 ساعة، وهي ضمن 15 أغنية يضمهم الألبوم الجديد لهيفاء وهبي، باللهجتين اللبنانية والمصرية، تعاونت فيها مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

يذكر أن هيفاء وهبي، تعتمد في طرح الأغنيات على طريقة اللايركس فيديو، بأسلوب عصري ومتجدد الأمر الذي تعودت عليه في كل أعمالها الفنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك