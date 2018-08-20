هيفاء وهبي تطرح «جن الصبي» من ألبومها الجديد «حوا»

بعد مرور يومين على طرح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأغنية «واحشني» من ألبومها الجديد «حوا»، طرحت الأغنية الثانية بعنوان «جن الصبي» عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، من كلمات جاد الخوري وألحان «NiiiS»، وتوزيع دميان وطارق مجدلاني.



«واحشني» حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال 48 ساعة، وهي ضمن 15 أغنية يضمهم الألبوم الجديد لهيفاء وهبي، باللهجتين اللبنانية والمصرية، تعاونت فيها مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.



يذكر أن هيفاء وهبي، تعتمد في طرح الأغنيات على طريقة اللايركس فيديو، بأسلوب عصري ومتجدد الأمر الذي تعودت عليه في كل أعمالها الفنية.



