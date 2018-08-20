مقتل مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

لقي اثنان من المسجلين خطر مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في سوهاج بالمنطقة الصحراوية بمركز أخميم.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام عنصرين خطرين من محافظة قنا باختطاف سائق من الجيزة والهروب به إلى محافظتهم بقنا سالكين الطريق الصحراوي الشرقي لأخذ فدية من أسرة المختطف مقابل إطلاق سراحه.



وأحال مدير الأمن الإخطار إلى العميد عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية بالمديرية الذي أمر بتجهيز قوة مكبرة والقيام بعمل عدة أكمنة بالطريق، وعندما شاهد المتهمان القوة الأمنية تقوم بتفتيش السيارات قاما بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة وحدثت اشتباكات بين الطرفين، مما نتج عنه مقتل العنصرين الخطرين.



تم تحرير السائق المختطف، ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.