سكرتير عام الإسكندرية يتفقد الشواطئ استعدادا لاستقبال المواطنين خلال العيد

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اللواء هشام شادي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الاثنين، بتفقد شواطئ كورنيش الإسكندرية؛ للوقوف على مدى استعداد الشواطئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والوقوف على أية معوقات قد تواجه مواطني وزائري الإسكندرية.

وقام اللواء هشام شادي، صباح اليوم، بجولة تفقدية بدأت من شاطئ المندرة السياحي والمجاني، متفقدا الممشي الرياضي مرورا بشاطئ البوريڤاج السياحي.

كما تفقد أعمال رفع الكفاءة على طول الكورنيش التي قام بها حي المنتزة ثان، بحضور اللواء أحمد حجازي وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزة ثان، والمهندس أحمد الشافعي مدير عام شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

وخلال التفقد، أمر السكرتير العام بتوقيع غرامة على شاطئ المندرة المميز؛ لوجود مخالفات في النظافة به، مشددا على شركة نهضة مصر بتكثيف وزيادة أعمال النظافة والكنس باستمرار على أرصفة الكورنيش بطوله.

وتفقد السكرتير العام، شاطئ المندرة العام المجاني، موجها بتقديم أفضل مستوى للخدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالمحافظة.

كما تفقد غرف تغيير الملابس ودورات المياه، ومنافذ البيع المتواجد، مؤكدا ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات.

وهنأ السكرتير العام، جميع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مستفسرا من زوار الشواطئ عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم واحتياجاتهم ومعاملة مسؤولي الشاطئ لهم، وأسعار التذاكر، وأشاد جميع المواطنين بمستوى الخدمة المقدمة لهم.