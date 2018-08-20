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إندونيسيا ترسل مساعدات إغاثة ومستلزمات عاجلة إلى جزيرة لومبوك

جاكرتا- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 10:11 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 10:11 ص

أعلنت الوكالة الوطنية الأندونيسية لتخفيف الكوارث، اليوم الاثنين، أنها أرسلت بالتعاون مع قوات الدفاع مساعدات إغاثة ومستلزمات إلى جزيرة لومبوك التي تعرضت لعدة زلازل أرضية أمس الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "آنترا نيوز" الإندونيسية، عن المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو، قوله إن الوكالة نسقت مع القوات المسلحة لتوفير طائرات لنقل مساعدات الإغاثة، كما أن العديد من السفن الحربية جاهزة لإرسال المساعدات.

وتأتي تلك التحركات بعد أن امتلأت المساحات المفتوحة في مدينة ماتارام بلومبوك بأشخاص تم إجلاؤهم في خيام مؤقتة بعد أن بلغت أخر الهزات الأرضية 7 درجات على مقياس ريختر وأودت بحياة 12 شخصا.


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