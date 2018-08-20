ضبط 50 قطعة من قرون «وحيد القرن» بمطار كوالالمبور

أعلنت إدارة الحياة البرية والمتنزهات الوطنية الماليزية، في بيان اليوم الاثنين، أنها ضبطت ما مجموعه 50 قطعة من قرون وحيد القرن تزن نحو 116 كيلوجراما في مطار كوالالمبور.

وجاء في البيان أن عملية الضبط تمت في أغسطس استنادا إلى معلومات تم تلقيها من إدارة الجمارك الماليزية.

وضبطت إدارة الحياة البرية أيضا تسع جثث لحيوانات برية تبلغ زنتها الإجمالية نحو 200 كيلوجرام.

وجاري التحقيق في القضية بموجب قانون التجارة الدولية بشأن الأنواع المعرضة للانقراض لتصديرها بدون ترخيص.

وتبلغ غرامة التصدير غير القانوني لأجزاء الحيوانات مئة ألف رينجيت (24400 دولار) لكل جزء أي ما يصل أقصاه مليون رينجيت. ويمكن لمرتكبي هذه الجريمة مواجهة السجن لما يصل إلى سبع سنوات.

وسوف تجرى اختبارات الحمض النووي (DNA) للتحقق من كل جزء من المفردات المضبوطة والتعرف عليها. وجاري التحقيق مع الشخص الذي كانت بحوزته هذه القطع وتم الابلاغ عنه لدى الشرطة الدولية (انتربول).

ولاتزال التحقيقات جارية للتعرف على هوية المالك الفعلي لهذه القطع.

وفي بيان آخر صدر اليوم الاثنين، ذكرت إدارة الحياة البرية أن رجلا اعتقل في 13 يوليو في ولاية نيجري سيمبيلان الساحلية بجنوب غرب البلاد وبحوزته ثلاثة من صغار إنسان الغاب من إندونيسيا.

ويعتقد أن المشتبه به يتاجر عبر الإنترنت في الحيوانات البرية ولكنه لم يعترف بجرمه. وجرى الإفراج عنه بكفالة وطلبت منه السلطات تسليم جواز سفره.