صلاح يقود ليفربول لإسقاط كريستال بالاس

حقق فريق ليفربول فوزه الثاني على التوالي في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على مضيفه كريستال بالاس 2 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الثانية للمسابقة.



وتقدم جيمس ميلنر بهدف لليفربول في الثواني الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء حصل عليها محمد صلاح.



وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول، بعد تمريرة من صلاح



وانهى كريستال بالاس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ارون وان بيساكا.



وبذلك رفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط ليقتسم الصدارة مع مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام وبورنموث وواتفورد.



والتقى الفريقان 18 مرة من قبل، حيث فاز ليفربول عشر مرات مقابل خمسة انتصارات لكريستال وتعادلا ثلاث مرات.