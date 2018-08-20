«مدبولي» يصدر قرارا بإنشاء هيئة مستشاري مجلس الوزراء

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1575 لسنة 2018، الخاص بإنشاء هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم الاثنين، 20 أغسطس.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أن يكون لمجلس الوزراء هيئة مستشارين قانونيين تتبع رئيس المجلس مباشرة، وتتشكل برئاسة رئيس ونائب رئيس وأعضاء من الجهات والهيئات القضائية أو غيرهم، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز ضم أعضاء آخرين للهيئة بالندب من أعضاء الجهات والهيئات القضائية أو غيرهم، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية، على أن تتولى هيئة المستشارين جميع الاختصاصات المنوطة بأمانة الشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقا للبناء التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء، وكذا أية أعمال أو مهام أخرى يتم إسنادها إليها من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت المادة الثالثة أن يكون عرض أعمال هيئة المستشاريين القانونيين، من خلال رئيسها، على مجلس الوزراء مباشرة.

وذكرت المادة الرابعة، أن يتولى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، بما يمكنها من أداء الدور المنوط بها.

فيما نصت المادة الخامسة على أن يقوم بأعمال السكرتارية والنسخ والأعمال الإدارية والكتابية والخدمات المعاونة لهيئة المستشارين، العاملون بأمانة الشؤون التشريعية.